Замоскворецкий суд арестовал художника за демонстрацию нацистской символики

6 июня заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что во время встречи президента США Дональда Трампа и Фридриха Мерца в Овальном кабинете Белого дома американский лидер открыто намекнул на «нацистские наклонности канцлера», заявив, что высадка в Нормандии, должно быть, была неприятной для немецкого лидера.