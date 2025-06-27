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Замоскворецкий суд арестовал художника за демонстрацию нацистской символики

Замоскворецкий суд Москвы приговорил художника Степана Вишневского к 15 суткам административного ареста за публичную демонстрацию нацистской символики. Об этом в четверг, 26 июня, сообщили в пресс-службе суда.

Замоскворецкий суд Москвы приговорил художника Степана Вишневского к 15 суткам административного ареста за публичную демонстрацию нацистской символики. Об этом в четверг, 26 июня, сообщили в пресс-службе суда.

Суд признал Вишневского виновным по статье 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и назначил соответствующее наказание.

Поводом для ареста стал инцидент, произошедший 14 июня во время приема в британском консульстве, когда художник вышел на балкон и совершил жест, напоминающий нацистское приветствие, передает ТАСС.

В июне около 20 немецких политиков и культурных деятелей подали заявление в Федеральную генеральную прокуратуру и прокуратуру Берлина на канцлера Германии Фридриха Мерца из-за его высказывания о действиях израильских войск в Иране. Авторы документа также заявили, что Мерц использовал нацистскую лексику.

6 июня заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что во время встречи президента США Дональда Трампа и Фридриха Мерца в Овальном кабинете Белого дома американский лидер открыто намекнул на «нацистские наклонности канцлера», заявив, что высадка в Нормандии, должно быть, была неприятной для немецкого лидера.

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