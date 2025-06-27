В Омске произошли два пожара из-за электросамокатов и электровелосипедов

В 2024 году в Омске произошло два серьезных пожара, вызванных возгоранием электросамоката и электровелосипеда во время зарядки. Информацию об этом сообщили в региональном МЧС. Оба случая стали результатом короткого замыкания аккумуляторов во время зарядки устройств.