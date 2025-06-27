В Омске произошли два пожара из-за электросамокатов и электровелосипедов

В 2024 году в Омске произошло два серьезных пожара, вызванных возгоранием электросамоката и электровелосипеда во время зарядки. Информацию об этом сообщили в региональном МЧС. Оба случая стали результатом короткого замыкания аккумуляторов во время зарядки устройств.
Первый инцидент был зафиксирован 17 июля 2024 года в Ленинском округе города. В одной из квартир многоквартирного дома загорелся электровелосипед, который находился на зарядке. Короткое замыкание спровоцировало возгорание, которое переросло в пожар.
Второй случай произошел 2 августа 2024 года в Центральном округе Омска. На этот раз причиной возгорания стал электросамокат, оставленный заряжаться в частном доме. Как и в первом случае, причиной стало короткое замыкание литий-ионного аккумулятора.
К счастью, в 2025 году подобных происшествий в жилых помещениях Омска пока не зарегистрировано. Однако специалисты МЧС предупреждают: устройства с литий-ионными батареями остаются потенциально опасными при нарушении правил эксплуатации.
«Мы настоятельно рекомендуем гражданам не оставлять электросамокаты, электровелосипеды и пауэрбанки на зарядке без присмотра», — отметили в ведомстве.
Эксперты также напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности при использовании современных гаджетов и техники с аккумуляторами.
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