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Польский турист отошел в туалет на итальянском озере и не вернулся

20 июня на берегу итальянского озера Гарда случилась трагедия: польский турист, решивший отойти в сторону, чтобы справить нужду, сорвался со скалы и погиб.

20 июня на берегу итальянского озера Гарда случилась трагедия: польский турист, решивший отойти в сторону, чтобы справить нужду, сорвался со скалы и погиб. Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica.

Трое велосипедистов, среди которых был 43-летний мужчина из Польши, остановились на брешианской стороне озера. В какой-то момент турист отошёл к скалистому берегу, но неожиданно потерял равновесие и упал прямо на глазах у своих спутников.

Спасатели прибыли на место происшествия, однако спасти мужчину не удалось. Он сорвался с высоты примерно 100 метров и упал в воду. Тело погибшего было обнаружено и извлечено береговой охраной.

Ранее юная туристка найдена мертвой после падения с огромной высоты близ вулкана.