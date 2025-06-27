По стопам Лесли: Блогерши столкнулись с домогательствами во время съёмки в Петербурге

Ранее в Москве девушка обратилась в полицию, заявив, что мужчина трогал её за ягодицы. Позже появились другие пострадавшие: выяснилось, что случаи домогательств в центре столицы связаны с тренингами по пикапу, организованными блогером Алексом Лесли, который позиционирует себя как эксперт по соблазнению. Он подталкивает своих последователей к действиям, которые могут быть расценены как домогательства. В результате Следственный комитет возбудил против Лесли уголовное дело по статье о склонении к изнасилованию, а самого блогера предложили признать иностранным агентом.