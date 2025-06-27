Российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили над регионами Российской Федерации и акваторией Черного моря 16 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что активная работа по ликвидации велась с 20:00 мск 26 июня до 00:00 мск 27 июня.
Так, семь вражеских дронов российские военные ликвидировали над территорией Курской области, по четыре — в Брянской и в Крыму, еще один — над акваторией Черного моря.
А за ночь 26 июня силы ПВО России уничтожили 50 украинских беспилотников над регионами России. При этом, почти половину из них, 23 дрона, российские военные ликвидировали над территорией Курской области.
24 июня боевики нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского использовали не менее 10 снарядов и дронов против Великолепетихского округа Херсонской области. Они два раза подожгли сухостой и гараж мирного жителя.
На днях Россия в очередной раз зафиксировала случаи, когда Вооруженные силы Украины для атак на российские территории используют воздушное пространство других стран. В частности, Казахстана.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила факт пролета беспилотников Вооруженных сил Украины над республикой для ударов по Российской Федерации. По ее данным, соответствующие факты зафиксированы 19 и 20 июня. Российский дипломат призвала «ответственные правительства и профильные международные структуры» отреагировать на провокации Вооруженных сил Украины.
В этих условиях российские военные накануне нанесли удар по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, где находились иностранные инструкторы. В результате удалось ликвидировать более сотни боевиков киевского режима.
Кроме того, российская армия нанесла очередные удары по военным объектам на территории Украины. Поражены склады с оружием Запада в Одесской и Харьковской областях. А в ДНР удары нанесены по полевым арсеналам, складам горюче-смазочных материалов и техники, а также расположениям резервов Вооруженных сил Украины.