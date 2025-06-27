Казнен японец, убивший и расчленивший 9 депрессивных девушек

В Японии приведён в исполнение смертный приговор Такахиро Сираиси, который убил и расчленил девять человек, сообщает агентство Киодо со ссылкой на осведомлённые источники. Точная дата казни пока не разглашается.
В 2017 город Дзама в префектуре Канагава, недалеко от Токио, потрясла серия жестоких убийств, совершённых за два месяца.
Преступление было раскрыто случайно: брат одной из пропавших девушек, зная её пароли, обнаружил переписку с подозреваемым, где девушка обсуждала с ним планы самоубийства и искала компанию для совместного ухода из жизни.
При обыске в квартире Сираиси полиция обнаружила головы и части тел ещё восьми жертв. Подозреваемый вскоре признался в убийствах, заявив, что убил столько людей, что уже не помнит их имён. Для идентификации жертв потребовался анализ ДНК.
В декабре 2020 года токийский суд признал Такахиро Сираиси виновным в убийстве девяти человек и приговорил его к смертной казни. Суд установил его вменяемость на основании медицинских экспертиз, подтвердив ответственность за преступления. Помимо убийств, Сираиси признали виновным в расчленении тел и хранении останков жертв.