Казнен японец, убивший и расчленивший 9 депрессивных девушек

В декабре 2020 года токийский суд признал Такахиро Сираиси виновным в убийстве девяти человек и приговорил его к смертной казни. Суд установил его вменяемость на основании медицинских экспертиз, подтвердив ответственность за преступления. Помимо убийств, Сираиси признали виновным в расчленении тел и хранении останков жертв.