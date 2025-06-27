РВ: по аэродрому ВСУ в Хмельницкой области ударили «Кинжалами»

Кроме того, военкоры сообщили о взрывах в ряде других регионов Украины, включая Киевскую, Николаевскую, Полтавскую, Сумскую и Черкасскую области. По данным источника, одновременно с применением гиперзвуковых ракет российские военные использовали ударные беспилотники типа «Герань» для поражения украинских целей.