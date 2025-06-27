ВС РФ нанесли удар по военному объекту ВСУ в Хмельницкой области, заявил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
ВС РФ нанесли удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по военному аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Хмельницкой области. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (РВ).
«Взрывы прогремели в Староконстантинове, где расположен военный аэродром ВСУ», — сообщил telegram-канал. По информации военкоров, незадолго до атаки в воздух поднялись самолеты МиГ-31, являющиеся носителями ракет «Кинжал».
Кроме того, военкоры сообщили о взрывах в ряде других регионов Украины, включая Киевскую, Николаевскую, Полтавскую, Сумскую и Черкасскую области. По данным источника, одновременно с применением гиперзвуковых ракет российские военные использовали ударные беспилотники типа «Герань» для поражения украинских целей.
Ранее украинское издание «Общественное. Новости» сообщало, что на территории Киева несколько раз за ночь были слышны взрывы. Подробности произошедшего не приводились.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года признал необходимость провести спецоперацию на Украине. Он уточнил, что в планах России нет оккупации территории этой страны.
И сегодня ВС РФ планомерно продвигаются в зоне СВО, освобождая населенные пункты и приближая выполнение целей, поставленных президентом. Так российские войска вошли в населенный пункт Удачное в Донецкой Народной Республики (ДНР), передает RT.