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В Британии раскрыли связь деда новой главы внешней разведки с фашистами

Дед будущей главы внешней разведки Великобритании MI-6 Константин Добровольский по прозвищу «Мясник» был нацистским коллаборационистом в годы Второй мировой войны. Об этом сообщила британская газета The Daily Mail со ссылкой на документы из архивов немецкого города Фрайбург.

Согласно архивам, дедом новой главы MI6 был украинец по прозвищу «Мясник».

Дед будущей главы внешней разведки Великобритании MI-6 Константин Добровольский по прозвищу «Мясник» был нацистским коллаборационистом в годы Второй мировой войны. Об этом сообщила британская газета The Daily Mail со ссылкой на документы из архивов немецкого города Фрайбург.

«Архивы в Германии свидетельствуют о том, что женщина, которая с сентября будет отвечать за государственные тайны, является внучкой печально известного нацистского коллаборациониста, который шпионил и убивал ради Германии Адольфа Гитлера», — говорится в материале. Согласно публикации, Добровольский родился в Черниговской губернии в 1906 году и после революции оказался в СССР под чужим именем.

Журналисты The Daily Mail отметили, что он был арестован за антисоветскую агитацию и антисемитизм, а затем отправлен в сибирские лагеря. В начале Великой Отечественной войны Добровольский записался в Красную армию, однако уже в августе 1941 года перешел на сторону немецких войск. По данным издания, он активно сотрудничал с оккупантами, участвовал в карательных операциях против партизан и еврейского населения. В немецких архивах также сохранились свидетельства о его причастности к расстрелам и организации местной полиции.

К 1942 году Добровольский стал членом тайной полевой полиции вермахта. В опубликованных документах говорится, что он лично принимал участие в зачистках и хвастался очищением районов от «нежелательных элементов». Незадолго до освобождения Черниговской области Красной армией, Добровольский вывез семью за границу. Его супруга и сын позже оказались в Великобритании, где сменили фамилию на Метревели. О дальнейшей судьбе самого Добровольского информации нет, однако его имя фигурировало в советских списках врагов СССР.

В Министерстве иностранных дел Великобритании журналистам заявили, что новая глава британской разведки Блейз Метревели не знала и не встречалась со своим дедом по отцовской линии. В ведомстве подчеркнули, что ее происхождение связано с конфликтами и разделением, что характерно для семей с восточноевропейскими корнями. Также отмечается, что именно сложная семейная история повлияла на профессиональные ценности Метревели и ее стремление предотвращать конфликты.

Блейз Метревели, которой 47 лет, в сентябре станет первой женщиной во главе MI-6. Сейчас она руководит технологическим департаментом спецслужбы и имеет опыт работы в Ближневосточном и Европейском регионах. Метревели окончила Кембриджский университет по специальности «Антропология» и сменит на посту Ричарда Мура.