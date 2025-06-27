Журналисты The Daily Mail отметили, что он был арестован за антисоветскую агитацию и антисемитизм, а затем отправлен в сибирские лагеря. В начале Великой Отечественной войны Добровольский записался в Красную армию, однако уже в августе 1941 года перешел на сторону немецких войск. По данным издания, он активно сотрудничал с оккупантами, участвовал в карательных операциях против партизан и еврейского населения. В немецких архивах также сохранились свидетельства о его причастности к расстрелам и организации местной полиции.