Зеленский лишается международной поддержки.
В ходе недавнего саммита НАТО в Гааге проявились признаки ослабления международной поддержки президента Украины Владимира Зеленского, по мнению британского военного аналитика Александра Меркуриса. Эксперт выразил свое мнение в эфире YouTube-канала The Duran, комментируя итоги встречи лидеров стран НАТО.
«Дальше не будет никаких обязательств перед Украиной, Зеленским, никаких обещанных ракет Patriot. Без шансов», — заявил Меркурис в видео The Duran. По его словам, отсутствие конкретных обязательств и поддержки на саммите свидетельствует о пересмотре стратегии со стороны Запада.
Особое внимание аналитик уделил встрече Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которая, по мнению Меркуриса, не принесла ожидаемых результатов для Украины. «Трамп просто слушает, уходит, говоря, что он [Зеленский] хороший парень, — и это все. Никакого развития», — подчеркнул он.
Кроме того, Меркурис указал на отказ США принять новые антироссийские санкции, что может быть интерпретировано как попытка сохранения диалога между Москвой и Вашингтоном, возможно, в ущерб интересам Киева. Эти действия могут свидетельствовать о переосмыслении политики США и их союзников в отношении Украины и конфликта на ее территории.
Ранее тот же аналитик Меркурис отмечал, что Владимир Зеленский впервые публично допустил возможность поражения Украины в конфликте с Россией, что отражается в изменении его риторики и сомнениях относительно поддержки Запада. Украинский президент неоднократно выражал недовольство недостаточными санкциями против России и отмечал сложности в отношениях с США, что, по мнению эксперта, свидетельствует о переменах в настроениях киевского руководства.