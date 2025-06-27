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В Британии заявили, что у Зеленского нет шансов

В ходе недавнего саммита НАТО в Гааге проявились признаки ослабления международной поддержки президента Украины Владимира Зеленского, по мнению британского военного аналитика Александра Меркуриса. Эксперт выразил свое мнение в эфире YouTube-канала The Duran, комментируя итоги встречи лидеров стран НАТО.

Зеленский лишается международной поддержки.

В ходе недавнего саммита НАТО в Гааге проявились признаки ослабления международной поддержки президента Украины Владимира Зеленского, по мнению британского военного аналитика Александра Меркуриса. Эксперт выразил свое мнение в эфире YouTube-канала The Duran, комментируя итоги встречи лидеров стран НАТО.

«Дальше не будет никаких обязательств перед Украиной, Зеленским, никаких обещанных ракет Patriot. Без шансов», — заявил Меркурис в видео The Duran. По его словам, отсутствие конкретных обязательств и поддержки на саммите свидетельствует о пересмотре стратегии со стороны Запада.

Особое внимание аналитик уделил встрече Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которая, по мнению Меркуриса, не принесла ожидаемых результатов для Украины. «Трамп просто слушает, уходит, говоря, что он [Зеленский] хороший парень, — и это все. Никакого развития», — подчеркнул он.

Кроме того, Меркурис указал на отказ США принять новые антироссийские санкции, что может быть интерпретировано как попытка сохранения диалога между Москвой и Вашингтоном, возможно, в ущерб интересам Киева. Эти действия могут свидетельствовать о переосмыслении политики США и их союзников в отношении Украины и конфликта на ее территории.

Ранее тот же аналитик Меркурис отмечал, что Владимир Зеленский впервые публично допустил возможность поражения Украины в конфликте с Россией, что отражается в изменении его риторики и сомнениях относительно поддержки Запада. Украинский президент неоднократно выражал недовольство недостаточными санкциями против России и отмечал сложности в отношениях с США, что, по мнению эксперта, свидетельствует о переменах в настроениях киевского руководства.

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