Кроме того, Меркурис указал на отказ США принять новые антироссийские санкции, что может быть интерпретировано как попытка сохранения диалога между Москвой и Вашингтоном, возможно, в ущерб интересам Киева. Эти действия могут свидетельствовать о переосмыслении политики США и их союзников в отношении Украины и конфликта на ее территории.