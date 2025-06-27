13-летний школьник «продал» младшего брата на OLX — выяснились подробности

Оказалось, что за публикацией стоит 13-летний мальчик, проживающий с родителями в Учтепинском районе Ташкента. По словам специалистов, ребёнок действовал без злого умысла — это была детская шалость. Таким необычным способом он решил «проучить» своего младшего брата за шалости.