13-летний школьник «продал» младшего брата на OLX — выяснились подробности

Как сообщили в офисе детского омбудсмена, в результате оперативных действий удалось быстро установить, с какого аккаунта и по какому адресу было размещено провокационное объявление.
Оказалось, что за публикацией стоит 13-летний мальчик, проживающий с родителями в Учтепинском районе Ташкента. По словам специалистов, ребёнок действовал без злого умысла — это была детская шалость. Таким необычным способом он решил «проучить» своего младшего брата за шалости.
Объявление с ценой в 150 тысяч сумов было размещено с аккаунта, который мальчик сам зарегистрировал.
Тем не менее, несмотря на детскую наивность поступка, ситуация вызвала тревогу у общества и стала предметом доследственной проверки, которую в настоящее время проводит Учтепинское районное управление внутренних дел. Детский омбудсман продолжает наблюдать за развитием ситуации с позиции защиты интересов несовершеннолетних.