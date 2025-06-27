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13-летний школьник «продал» младшего брата на OLX — выяснились подробности

Vaib.uz (Узбекистан. 26 июня). Помните громкую историю о том, как на платформе OLX появилось объявление о продаже 3-летнего ребёнка? Этот случай вызвал большой общественный резонанс и привлёк внимание правоохранительных органов и властей.

Как сообщили в офисе детского омбудсмена, в результате оперативных действий удалось быстро установить, с какого аккаунта и по какому адресу было размещено провокационное объявление.

Оказалось, что за публикацией стоит 13-летний мальчик, проживающий с родителями в Учтепинском районе Ташкента. По словам специалистов, ребёнок действовал без злого умысла — это была детская шалость. Таким необычным способом он решил «проучить» своего младшего брата за шалости.

Объявление с ценой в 150 тысяч сумов было размещено с аккаунта, который мальчик сам зарегистрировал.

Тем не менее, несмотря на детскую наивность поступка, ситуация вызвала тревогу у общества и стала предметом доследственной проверки, которую в настоящее время проводит Учтепинское районное управление внутренних дел. Детский омбудсман продолжает наблюдать за развитием ситуации с позиции защиты интересов несовершеннолетних.