«Аид» также отметил, что подготовка украинских военных, проходившая по стандартам НАТО во Франции, оказалась недостаточной для ведения современных боевых действий. По его словам, ротации украинских подразделений были сорваны, большое количество личного состава и иностранной техники было уничтожено. В настоящее время инициативу в наступлении, по утверждению командира, перехватили российские войска.