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В Кабардино-Балкарии три человека погибли в массовом ДТП

В Баксанском районе Кабардино-Балкарии в результате столкновения четырех автомобилей погибли три человека. Об этом сообщает управление ГИБДД регионального МВД.

В Баксанском районе Кабардино-Балкарии в результате столкновения четырех автомобилей погибли три человека. Об этом сообщает управление ГИБДД регионального МВД.

Инцидент произошел примерно в 22:30 по московскому времени на дороге «Подъезд от ФД Кавказ к с. Куба». По предварительным данным, 33-летний водитель «Лада Нива» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Камазом». После этого грузовик потерял управление и врезался в «Audi» и «Лада Приора».

В результате ДТП погибли 20-летний водитель «Лада Приора» и два его пассажира, 21 и 22 лет, жители Баксанского района. Причины и обстоятельства аварии выясняются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа МО МВД России «Баксанский», говорится в сообщении.

25 июня в Подмосковье на трассе М-12 «Восток» грузовик столкнулся с легковым автомобилем, перевернулся и загорелся. Движение транспорта в сторону Москвы было перекрыто.