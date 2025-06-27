В Кабардино-Балкарии три человека погибли в массовом ДТП

Инцидент произошел примерно в 22:30 по московскому времени на дороге «Подъезд от ФД Кавказ к с. Куба». По предварительным данным, 33-летний водитель «Лада Нива» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Камазом». После этого грузовик потерял управление и врезался в «Audi» и «Лада Приора».