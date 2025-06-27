В Кабардино-Балкарии три человека погибли в массовом ДТП

Инцидент произошел примерно в 22:30 по московскому времени на дороге «Подъезд от ФД Кавказ к с. Куба». По предварительным данным, 33-летний водитель «Лада Нива» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Камазом». После этого грузовик потерял управление и врезался в «Audi» и «Лада Приора».
В результате ДТП погибли 20-летний водитель «Лада Приора» и два его пассажира, 21 и 22 лет, жители Баксанского района. Причины и обстоятельства аварии выясняются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа МО МВД России «Баксанский», говорится в сообщении.
25 июня в Подмосковье на трассе М-12 «Восток» грузовик столкнулся с легковым автомобилем, перевернулся и загорелся. Движение транспорта в сторону Москвы было перекрыто.