Алаудинов: Трамп не будет спасать Зеленского

«Я не думаю, что Трамп будет спасать Зеленского. Зеленский совершил слишком много ошибок, чтобы Трамп за него уже не заступился никак», — заявил Алаудинов. Его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что Трамп легко меняет свои обещания и стратегию, исходя из собственных интересов. Алаудинов подчеркнул, что России следует опираться только на собственные силы, а ее главными союзниками остаются армия и флот.