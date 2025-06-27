Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алаудинов: Трамп не будет спасать Зеленского

Президент США Дональд Трамп не станет помогать главе Украины Владимиру Зеленскому из-за допущенных им ошибок. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Трамп легко может изменить свою позицию, исходя из собственных интересов, заявил Алаудинов.

Президент США Дональд Трамп не станет помогать главе Украины Владимиру Зеленскому из-за допущенных им ошибок. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Я не думаю, что Трамп будет спасать Зеленского. Зеленский совершил слишком много ошибок, чтобы Трамп за него уже не заступился никак», — заявил Алаудинов. Его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что Трамп легко меняет свои обещания и стратегию, исходя из собственных интересов. Алаудинов подчеркнул, что России следует опираться только на собственные силы, а ее главными союзниками остаются армия и флот.

Ранее Дональд Трамп заявил, что после встречи с Владимиром Зеленским пришел к выводу о желании украинского лидера завершить конфликт на Украине. Об этом он сообщил журналистам на саммите НАТО в Нидерландах, отметив, что беседа с Зеленским прошла в дружественной атмосфере. Трамп также сообщил о предстоящем разговоре с президентом России Владимиром Путиным, передает MK.RU.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше