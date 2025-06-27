Ранее бывший украинский политик Виктор Медведчук также заявлял, что основным препятствием для мирных переговоров между Россией и Украиной является неспособность киевских властей контролировать ситуацию в стране и использование запугивания как инструмента политической борьбы. По его словам, давление на инакомыслящих и угрозы участникам переговоров со стороны радикальных группировок осложняют возможность диалога между сторонами.