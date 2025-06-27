В мае в Омске потерялся 131 человек

Некоторые заявки оказались неподтвержденными. К сожалению, часть людей пока остаются ненайденными, а один человек был найден погибшим. Поиск тех, кто до сих пор не найден, продолжается: отряд активно распространяет ориентировки и проверяет поступающую информацию.