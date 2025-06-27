В мае в Омске потерялся 131 человек

За прошедший месяц омское подразделение отряда «Лиза Алерт» получило 131 заявку на поиск людей. Большинство людей были найдены живыми, удалось также установить связь с родственниками некоторых пропавших и определить личности нескольких человек.
Некоторые заявки оказались неподтвержденными. К сожалению, часть людей пока остаются ненайденными, а один человек был найден погибшим. Поиск тех, кто до сих пор не найден, продолжается: отряд активно распространяет ориентировки и проверяет поступающую информацию.
Волонтеры напоминают: если вы заметили исчезновение близкого человека, не откладывайте обращение за помощью. Обратиться за помощью можно в омские поисковые группы «Лиза Алерт» или «Доброспас Омск». Работает единый телефон спасения: 8−800−700−54−52.
Берегите себя и своих близких!