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В мае в Омске потерялся 131 человек

В Омске отряд «Лиза Алерт» подвел итоги поисковых операций за май 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

За прошедший месяц омское подразделение отряда «Лиза Алерт» получило 131 заявку на поиск людей. Большинство людей были найдены живыми, удалось также установить связь с родственниками некоторых пропавших и определить личности нескольких человек.

Некоторые заявки оказались неподтвержденными. К сожалению, часть людей пока остаются ненайденными, а один человек был найден погибшим. Поиск тех, кто до сих пор не найден, продолжается: отряд активно распространяет ориентировки и проверяет поступающую информацию.

Волонтеры напоминают: если вы заметили исчезновение близкого человека, не откладывайте обращение за помощью. Обратиться за помощью можно в омские поисковые группы «Лиза Алерт» или «Доброспас Омск». Работает единый телефон спасения: 8−800−700−54−52.

Берегите себя и своих близких!