Встреча сестры с братом закончилась трагедией из-за ветчины

В Италии встреча брата с сестрой завершилась трагедией. Мужчина поперхнулся ветчиной.
Происшествие случилось 25 июня 2025 года в населенном пункте Санта-Мария-ди-Леука, относящемся к провинции Лечче. По сведениям прессы, 63-летний мужчина, проходивший лечение в местном заведении, встретился со своей сестрой. Об этом информирует портал Lecceprima.it.
Они совместно прогуливались по улице и приобрели ветчину, чтобы ее попробовать. Во время дегустации у пожилого человека возникли трудности с дыханием. Его сестра начала звать на подмогу.
Попытки реанимации предпринимались персоналом ближайшей аптеки, случайными свидетелями и медиками скорой помощи, прибывшими на место инцидента через несколько минут. К сожалению, оживить мужчину не смогли.
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