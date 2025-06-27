В Новосибирске Toyota перевернулась на крышу после ДТП

Утром в Кировском районе Новосибирска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Об этом сообщили очевидцы в паблике АСТ-54 Новосибирск.
По предварительной информации, водитель седана Nissan Teana при выполнении разворота не уступил дорогу встречному универсалу Toyota Corolla. В результате столкновения Toyota перевернулась на крышу.
Как сообщают очевидцы, водитель Toyota серьезно не пострадал.
КП-Новосибирск обратилась в Госавтоинспекцию по Новосибирской области, чтобы узнать подробности. Ответ ведомства будет опубликован позднее.