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В Новосибирске Toyota перевернулась на крышу после ДТП

Водитель перевернувшегося автомобиля серьезно не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

Утром в Кировском районе Новосибирска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Об этом сообщили очевидцы в паблике АСТ-54 Новосибирск.

По предварительной информации, водитель седана Nissan Teana при выполнении разворота не уступил дорогу встречному универсалу Toyota Corolla. В результате столкновения Toyota перевернулась на крышу.

Как сообщают очевидцы, водитель Toyota серьезно не пострадал.

КП-Новосибирск обратилась в Госавтоинспекцию по Новосибирской области, чтобы узнать подробности. Ответ ведомства будет опубликован позднее.