«Ярсы» барнаульских ракетчиков выведены на маршруты боевого патрулирования

В ходе учений, которые включают марши на расстояние до 100 километров, военнослужащие проводят ряд мероприятий: от инженерного оборудования полевых позиций до организации маскировки и боевого охранения. Особое внимание уделено противодействию диверсионно-разведывательным группам и выводу спецтехники из зон условного химического заражения.