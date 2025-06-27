В Новосибирской области из-за выброшенной батарейки загорелся мусоровоз

Специалисты предприятия напоминают: любые элементы питания — от батареек до аккумуляторов — относятся к опасным отходам. Их нельзя выбрасывать в контейнеры для бытового мусора. Даже одна повреждённая батарейка может привести к возгоранию внутри мусоровоза при его прессовании.