В Новосибирской области из-за выброшенной батарейки загорелся мусоровоз

Пожар в кузове спецтехники произошёл в СНТ «Здоровье» Коченёвского района Новосибирской области. Во время кольцевого маршрута по сбору мусора вспыхнул мусоровоз регионального оператора АО «САХ». По предварительной информации, причиной возгорания стали батарейки.
Сотрудники сообщили, что возгорание произошло сразу после загрузки очередной партии мусора. Пакеты, по словам экипажа, выглядели обычными — не тлели. Однако после включения прессующего механизма из приёмного бункера посыпались искры, раздался характерный щелчок, и отходы мгновенно загорелись. Водитель моментально выгрузил горящий мусор и вызвал пожарных.
Пожар удалось потушить на месте. Отходы, залитые водой, были повторно собраны и вывезены с участка в течение трёх часов. При сортировке на полигоне обнаружены частицы элементов питания, которые могли стать причиной химической реакции.
Специалисты предприятия напоминают: любые элементы питания — от батареек до аккумуляторов — относятся к опасным отходам. Их нельзя выбрасывать в контейнеры для бытового мусора. Даже одна повреждённая батарейка может привести к возгоранию внутри мусоровоза при его прессовании.