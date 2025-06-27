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Жителей Ставрополья предупредили о беспилотной опасности

В Ставропольском крае объявлена «Беспилотная опасность». Об этом в пятницу, 27 июня, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

В Ставропольском крае объявлена «Беспилотная опасность». Об этом в пятницу, 27 июня, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

— Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность, — написал Владимиров в своем Telegram-канале.

Власти призывали жителей следить за официальными сообщениями и в случае необходимости обращаться за помощью по единому номеру экстренных служб «112».

Кроме того, с 20:00 26 июня до 0:00 27 июня по московскому времени силы ПВО ликвидировали 16 дронов над регионами России. Семь БПЛА были уничтожены над территорией Курской области, по четыре беспилотника — над территориями Брянской области и Республики Крым, и еще один БПЛА —над акваторией Черного моря.

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