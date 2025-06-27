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В Тулуне парень перебегал на «красный» сигнал светофора и попал под колеса авто

24-летний пешеход доставлен в больницу с травмами.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тулуне 24-летний парень решил нарушить правила дорожного движения и перейти дорогу на «красный» сигнал светофора. В этот момент на него наехал автомобиль. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

— На улице Гидролизной автодороги P-255 «Сибирь» 48-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» сбил пешехода, — уточнили в пресс-службе полиции.

Автоинспекторы установили, что молодой человек переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, но почему-то нарушил правила дорожного движения. В аварии пешеход получил травмы и был доставлен в больницу. Правоохранители проводят проверку.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре с 6 июля изменится схема движения на улице Баумана.