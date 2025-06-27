В Узбекистане задержаны граждане, продававшие места в больницах

В Джизакской области правоохранительные органы задержали двух мужчин, предлагавших устроить людей на работу в медицинские учреждения за деньги.
В Пахтаабадском районе был задержан сотрудник отдела кадров местного медобъединения. Он пообещал трудоустроить одного из граждан в свою же организацию и был пойман с поличным при получении взятки в размере 500 долларов. Задержание произошло в ходе оперативного мероприятия, проведённого совместно с сотрудниками Департамента при Генеральной прокуратуре и МВД.
Второй случай произошёл в Дустликском районе. Там местный житель, войдя в доверие к другому гражданину, пообещал устроить его в районную больницу за 21 миллион сумов. И вновь — задержание с поличным, все доказательства зафиксированы.
По обоим случаям возбуждены уголовные дела по статье 168 Уголовного кодекса — «Мошенничество». Следственные действия продолжаются.