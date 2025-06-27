В Узбекистане задержаны граждане, продававшие места в больницах

Vaib.uz (Узбекистан. 26 июня). Получить хорошую работу в Узбекистане — задача непростая, особенно когда речь идёт о трудоустройстве в бюджетные учреждения. Именно поэтому в стране давно действует негласный «рынок» — должности нередко продаются через знакомых или посредников. Однако на этот раз такая схема обернулась для двух предприимчивых граждан уголовным делом.