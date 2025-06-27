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В Узбекистане задержаны граждане, продававшие места в больницах

Vaib.uz (Узбекистан. 26 июня). Получить хорошую работу в Узбекистане — задача непростая, особенно когда речь идёт о трудоустройстве в бюджетные учреждения. Именно поэтому в стране давно действует негласный «рынок» — должности нередко продаются через знакомых или посредников. Однако на этот раз такая схема обернулась для двух предприимчивых граждан уголовным делом.

В Джизакской области правоохранительные органы задержали двух мужчин, предлагавших устроить людей на работу в медицинские учреждения за деньги.

В Пахтаабадском районе был задержан сотрудник отдела кадров местного медобъединения. Он пообещал трудоустроить одного из граждан в свою же организацию и был пойман с поличным при получении взятки в размере 500 долларов. Задержание произошло в ходе оперативного мероприятия, проведённого совместно с сотрудниками Департамента при Генеральной прокуратуре и МВД.

Второй случай произошёл в Дустликском районе. Там местный житель, войдя в доверие к другому гражданину, пообещал устроить его в районную больницу за 21 миллион сумов. И вновь — задержание с поличным, все доказательства зафиксированы.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела по статье 168 Уголовного кодекса — «Мошенничество». Следственные действия продолжаются.