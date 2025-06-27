Замужняя учительница занималась сексом с учеником на переменах

Сара Джейкас преподает математику в средней школе Корнер-Лейк округа Ориндж. По данным издания, женщина систематически вступала в интимную связь с подростком в период с декабря 2022 по апрель 2023 года. Потерпевший, ныне 16-летний, пояснил, что их общение началось после того, как он стал приходить на обед в ее кабинет, поскольку чувствовал себя «изгоем среди ровесников».