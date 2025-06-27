Замужняя учительница занималась сексом с учеником на переменах

Во Флориде (США) 32-летнюю преподавательницу обвиняют в интимных отношениях с учеником, которому на момент предполагаемых противоправных действий было 14 лет. Об этом информирует The New York Post.
Сара Джейкас преподает математику в средней школе Корнер-Лейк округа Ориндж. По данным издания, женщина систематически вступала в интимную связь с подростком в период с декабря 2022 по апрель 2023 года. Потерпевший, ныне 16-летний, пояснил, что их общение началось после того, как он стал приходить на обед в ее кабинет, поскольку чувствовал себя «изгоем среди ровесников».
Впоследствии преподаватель стала регулярно встречаться с учеником во время ланча. Их отношения прекратились, когда о ситуации узнали родители юноши. Согласно публикациям, о романе супруги со школьником узнал и муж Джейкас: он пригрозил сообщить о происшедшем в правоохранительные органы.
Учительница была задержана; ей предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах, совращении несовершеннолетнего и по другим статьям.
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