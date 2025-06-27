14 инспекторов в Приморье поймали на крупных взятках

Чиновники обвиняются в систематическом получении взяток в крупном размере, совершённых организованной группой (пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Как установило следствие, схема начала действовать в марте 2019 года. Один из инспекторов, используя служебное положение, создал устойчивую группу, в которую вошли его коллеги. За денежное вознаграждение они обеспечивали судовладельцам приоритетное прохождение освидетельствования судов и выдачу разрешительной документации. При этом проверка часто носила формальный характер, а реальные технические нарушения не фиксировались.