Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

14 инспекторов в Приморье поймали на крупных взятках

Приморская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 14 сотрудников Дальневосточного филиала ФАУ «Российский морской регистр судоходства», сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Чиновники обвиняются в систематическом получении взяток в крупном размере, совершённых организованной группой (пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Как установило следствие, схема начала действовать в марте 2019 года. Один из инспекторов, используя служебное положение, создал устойчивую группу, в которую вошли его коллеги. За денежное вознаграждение они обеспечивали судовладельцам приоритетное прохождение освидетельствования судов и выдачу разрешительной документации. При этом проверка часто носила формальный характер, а реальные технические нарушения не фиксировались.

Размер взяток варьировался от 10 до 150 тысяч рублей за одну услугу. В общей сложности за полтора года — с марта 2019-го по сентябрь 2020 года — представители 19 компаний передали чиновникам более 4,4 миллиона рублей.

Расследование завершено, уголовное дело передано во Фрунзенский районный суд Владивостока. Все обвиняемые предстанут перед судом. В отношении дававших взятки уже вынесены приговоры.