Мединский готов просветить Рютте в вопросах Малороссии и Войска Запорожского

«С Марком [Рютте] мы поговорим, если возникнет необходимость, на тему истории Малороссии и Войска Запорожского. Я уверен, что он узнает много нового. Так же, как и он, наверняка, мне много нового расскажет. Например, об освоении голландским купечеством Индонезии», — сказал Мединский. Цитату приводит ТАСС.