Гроза разожгла крупный лесной пожар в Хабаровском крае

Прошедшая в минувшие сутки на территории Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края привела к возникновению крупного лесного пожара. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», сейчас огнём охвачено 380 гектаров леса. Термоточка действует в 85 километрах к юго-западу от села Удское.
Отметим, что данный лесной пожар на сегодняшний день не несёт опасности населённым пунктам и объектам экономики. Всего к мониторингу и тушению лесных пожаров в регионе сейчас привлечено шесть человек. С неба за обстановкой следят три воздушных судна — самолёты Piper PA-28, Cessna 182 и Ан-2.
Напомним, что ситуация в лесах Хабаровского края оценивается как стабильная, однако пожароопасный сезон продолжается — пик летних температур ещё не пройден. Учитывая это, риск возникновения новых возгораний сохраняется как из-за действия сухих гроз, так и по другим причинам, в том числе — так называемого человеческого фактора.
В настоящее время пожароопасный сезон открыт во всех 40 лесничествах региона. В 19 муниципальных районах и округах края продолжает действовать особый противопожарный режим. В этот период категорически запрещено разведение костров, выжигание сухой травы и мусора, а также проведение пожароопасных работ.