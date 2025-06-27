Гроза разожгла крупный лесной пожар в Хабаровском крае

Отметим, что данный лесной пожар на сегодняшний день не несёт опасности населённым пунктам и объектам экономики. Всего к мониторингу и тушению лесных пожаров в регионе сейчас привлечено шесть человек. С неба за обстановкой следят три воздушных судна — самолёты Piper PA-28, Cessna 182 и Ан-2.