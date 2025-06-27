Мужчина распял священника на кровати из любви к Богу

Он добавил, что не испытывает ненависти к христианам, а лишь «преследует пасторов, вводящих в заблуждение». Шиф отказался раскаиваться в содеянном. При этом он принёс извинения семье Шонмена, уточнив, что те просто «попали под перекрёстный огонь».