Мужчина распял священника на кровати из любви к Богу

В США убийца, распявший священника на кровати в его жилище, объяснил преступление любовью к Богу. Об этом сообщает New York Post.
51-летний Адам Шиф жестоко убил 76-летнего пастора Уильяма Шонмена 28 апреля в округе Марикопа (штат Арканзас, США). Мужчину обнаружили бездыханным на ложе. Его руки были прибиты к стенам, а на голове лежал терновый венец. Шифа оперативно задержали.
Во время тюремного интервью преступник заявил о намерении расправиться ещё с 14 пасторами в 10-ти штатах. По словам Шифа, он решился на это, поскольку священнослужители «вели паству по ложному пути, следуя за Христом».
«Христианин, католик, мормон. Любой, кто проповедует, что Иисус — Бог по сути своей. Концепция Троицы была создана человеком — (апостолом) Павлом. Он не Бог. Бог и только он является Богом», пояснил мотивы злоумышленник.
Он добавил, что не испытывает ненависти к христианам, а лишь «преследует пасторов, вводящих в заблуждение». Шиф отказался раскаиваться в содеянном. При этом он принёс извинения семье Шонмена, уточнив, что те просто «попали под перекрёстный огонь».
Преступник упомянул о прошлых проблемах с наркотиками, но отверг их влияние на совершение злодеяния. Шиф также отрицает наличие психических расстройств.
Родственники убитого священника выразили обеспокоенность, что преступнику предоставляют возможность открыто высказываться о преступлении и распространять свои взгляды.
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