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Склад со строительными материалами загорелся в Подмосковье

Склад со строительными материалами на 1,5 тысячи квадратных метров загорелся в деревне Шелепино Московской области, сообщает пресс-служба МЧС России.

Источник: МЧС РФ

Прибывшим сотрудникам МЧС удалось локализовать огонь. В ликвидации возгорания задействовано 57 человек и 21 единица спецтехники.

Информация о произошедшем уточняется.

Ранее взрыв произошел на территории киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы в Баку. Прибывшим сотрудникам МЧС удалось оперативно локализовать возникшее в результате взрыва возгорание.

Пожар из-за взрыва газового баллона в Свердловской области унес жизни двух человек. Еще семь человек пострадали, четверым из них потребовалась госпитализация.