Склад со строительными материалами загорелся в Подмосковье

Прибывшим сотрудникам МЧС удалось локализовать огонь. В ликвидации возгорания задействовано 57 человек и 21 единица спецтехники.
Информация о произошедшем уточняется.
Ранее взрыв произошел на территории киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы в Баку. Прибывшим сотрудникам МЧС удалось оперативно локализовать возникшее в результате взрыва возгорание.
Пожар из-за взрыва газового баллона в Свердловской области унес жизни двух человек. Еще семь человек пострадали, четверым из них потребовалась госпитализация.