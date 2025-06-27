В Японии впервые за три года приведен в исполнение смертный приговор: казнен убийца и расчленитель

Смертный приговор Такахиро Сираиси был вынесен в 2021 году.
В Японии был исполнен смертный приговор в отношении 34-летнего Такахиро Сираиси. Это первое исполнение смертной казни в стране с 2022 года, а также первый случай подписание приказа нынешним министром юстиции в кабинете премьер-министра Сигэру Исибы. Об этом сообщает Kyodo News.
«Мужчина, осужденный за серийное убийство девяти человек в 2017 году в Заме, префектура Канагава, был казнен, сообщил в пятницу источник, знакомый с этим вопросом», — пишет Kyodo News. Такахиро Сираиси был признан виновным в убийстве девяти человек, которых он заманивал к себе через социальные сети. Молодые люди и подростки, склонные к суициду, становились его жертвами.
Преступления Сираиси совершил в своей квартире в городе Дзама, префектура Канагава, что недалеко от Токио. Обнаружению преступника способствовал брат одной из пропавших жертв, который, используя пароли своей сестры, нашел ее переписку с Сираиси.
При обыске его жилища были найдены части тел убитых, что позволило полиции идентифицировать всех жертв. В декабре 2020 года Такахиро Сираиси был приговорен к смертной казни. Суд подтвердил его вменяемость и полную ответственность за совершенные преступления.
В Японии исполнение смертных приговоров осуществляется путем повешения. Согласно статистике, с момента окончания Второй мировой войны в стране были казнены 105 преступников.