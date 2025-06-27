В Японии впервые за три года приведен в исполнение смертный приговор: казнен убийца и расчленитель

«Мужчина, осужденный за серийное убийство девяти человек в 2017 году в Заме, префектура Канагава, был казнен, сообщил в пятницу источник, знакомый с этим вопросом», — пишет Kyodo News. Такахиро Сираиси был признан виновным в убийстве девяти человек, которых он заманивал к себе через социальные сети. Молодые люди и подростки, склонные к суициду, становились его жертвами.