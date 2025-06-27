В Подмосковье локализовали крупный пожар на складе стройматериалов

Спасатели МЧС России локализовали масштабное возгорание в Московской области. Об этом информирует Telegram-канал «МЧС России».
По данным ведомства, в деревне Шелепино Дмитровского городского округа произошло возгорание на складе строительных материалов площадью 1500 квадратных метров.
Как уточняет пресс-служба МЧС, для ликвидации пожара было задействовано 57 специалистов и 21 единица специальной техники.
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