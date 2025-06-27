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В Ростовской области дроны атаковали четыре района и город

В ночь на 27 июня в Ростовской области системы ПВО отразили атаку украинских БПЛА в четырех районах и одном городе региона. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Слюсарь заявил, что пострадавших в результате атаки БПЛА нет.

В ночь на 27 июня в Ростовской области системы ПВО отразили атаку украинских БПЛА в четырех районах и одном городе региона. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Миллеровском, Каменском, Красносулинском, Тарасовском районах и в Шахтах», — написал Слюсарь в своем официальном telegram-канале. Он отметил, что пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет. По словам губернатора, специалисты продолжают обследовать территории, чтобы убедиться в отсутствии последствий для жителей и инфраструктуры.

В ночь на 23 июня в Ростовской области на одном из предприятий произошел пожар вследствие атаки беспилотников. Инцидент случился в Каменском районе, сотрудники МЧС оперативно прибыли на место. Предварительно, никто не пострадал. Беспилотники были ликвидированы в нескольких районах, включая Миллеровский и Тарасовский, передает VSE42.ru.

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