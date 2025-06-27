Под Самарой в ДТП LADA Xray и МАЗа 1 человек погиб, пострадали 2 детей

Как сообщили в Госавтоинспекции, около 13:50 водитель LADA, мужчина 1948 года рождения, по неустановленной причине допустил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовым автомобилем. За рулём МАЗа находился 49-летний водитель.