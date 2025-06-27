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Под Самарой в ДТП LADA Xray и МАЗа 1 человек погиб, пострадали 2 детей

Накануне, в четверг днём, на 1026 км автодороги М-5 «Урал», произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля LADA Xray и грузовика марки МАЗ.

Накануне, в четверг днём, на 1026 км автодороги М-5 «Урал», произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля LADA Xray и грузовика марки МАЗ.

Как сообщили в Госавтоинспекции, около 13:50 водитель LADA, мужчина 1948 года рождения, по неустановленной причине допустил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовым автомобилем. За рулём МАЗа находился 49-летний водитель.

В результате аварии пострадали четыре человека. Водитель легковушки и двое его малолетних пассажиров были госпитализированы с места ДТП.

К сожалению, одна из пассажирок — женщина — скончалась до прибытия скорой помощи.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, которые организовали движение и начали сбор информации.

Также помощь оказали спасатели ПСО № 41, прибывшие для ликвидации последствий аварии.

Полиция продолжает выяснять все обстоятельства случившегося, включая причины и условия, приведшие к столкновению.

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