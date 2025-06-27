Предпринимателя из Самары осудили за смерть 2 работников на производстве

Самарский областной суд отклонил апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя, осуждённого по статье о нарушении требований охраны труда, повлёкшем гибель людей.
Напомним, что в октябре-декабре 2023 года мужчина организовал производство керамических изделий в доме, расположенном в посёлке Мехзавод.
При этом он не имел необходимой квалификации, равно как и его двое сотрудников. Работодатель также проигнорировал требования охраны труда: не оборудовал безопасное рабочее место, не провёл инструктаж и не обеспечил работников средствами защиты.
Кроме того, предприниматель принёс на рабочее место устаревшее газовое оборудование, срок службы которого уже истёк, и самостоятельно заправил пропановый баллон на автогазозаправочной станции с нарушением установленных норм.
Во время попытки нагрева баллона в воде произошёл мощный взрыв. В результате оба работника получили тяжёлые травмы и скончались на месте.
9 апреля 2025 года Красноглинский районный суд Самары приговорил фигуранта к двум годам лишения свободы условно, одновременно заменив наказание на обязательные работы.
Также ему было запрещено в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с обеспечением безопасности труда.
Не согласившись с суровостью наказания, предприниматель подал апелляцию, в которой просил назначить меру ответственности, не связанную с ограничением свободы.
Однако областной суд оставил приговор без изменений, признав его законным и обоснованным.
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