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Марочко: ВСУ оттягивают силы из-под Купянска

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приняло решение о перегруппировке своих сил в районе Купянска Харьковской области из-за активных действий российских бойцов. Об этом сообщает военный эксперт Андрей Марочко.

ВС РФ уничтожили три замаскированные позиции украинских войск.

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приняло решение о перегруппировке своих сил в районе Купянска Харьковской области из-за активных действий российских бойцов. Об этом сообщает военный эксперт Андрей Марочко.

«На участке Степовая Новоселовка — Табаевка увеличено межпозиционное пространство за счет регулярного огневого воздействия на позиции украинских боевиков, что вынудило противника оттянуть часть своих сил и средств. В районе Глушковки Харьковской области уничтожен укрепрайон противника», — отметил он для ТАСС.

По информации Марочко, это позволило российским войскам немного продвинуться в направлении населенного пункта. Кроме того, эксперт сообщил о зачистке лесного массива северо-западнее Колесниковки, где были уничтожены замаскированные позиции и наблюдательные посты украинских сил.

Ранее в этом районе российские войска уже продвигались, окружая украинские подразделения в селе Радьковка и заставляя бойцов ВСУ отступать на вторую и третью линии обороны у Каменки и Строевки. Эти действия сопровождались формированием огневых мешков и зачисткой позиций, что создало условия для дальнейшего наступления ВС РФ в Харьковской области.