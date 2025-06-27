Марочко: ВСУ оттягивают силы из-под Купянска

Ранее в этом районе российские войска уже продвигались, окружая украинские подразделения в селе Радьковка и заставляя бойцов ВСУ отступать на вторую и третью линии обороны у Каменки и Строевки. Эти действия сопровождались формированием огневых мешков и зачисткой позиций, что создало условия для дальнейшего наступления ВС РФ в Харьковской области.