На Братском водохранилище парусник задел ЛЭП

26 июня 2025 года в акватории залива Братского водохранилища произошел несчастный случай. Парусное судно с 10 людьми на борту при прохождении под линией электропередач зацепило провода мачтой. В результате поражения электрическим током пострадали три человека, включая несовершеннолетнего. Все потерпевшие госпитализированы и получают медицинскую помощь. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.