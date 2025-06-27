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На Братском водохранилище парусник задел ЛЭП

Пострадали три человека, включая несовершеннолетнего.

Источник: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

26 июня 2025 года в акватории залива Братского водохранилища произошел несчастный случай. Парусное судно с 10 людьми на борту при прохождении под линией электропередач зацепило провода мачтой. В результате поражения электрическим током пострадали три человека, включая несовершеннолетнего. Все потерпевшие госпитализированы и получают медицинскую помощь. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.

Следователями возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации внутреннего водного транспорта). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Сейчас проводятся необходимые процессуальные действия. Ведется работа по определению степени ответственности судоводителя и других причастных лиц. Официальные результаты расследования будут обнародованы после завершения всех экспертиз и следственных процедур.