В Челябинске прокуратура нашла водительские права у пациентов психбольницы

Установлено, что 62-летняя женщина и 31-летний мужчина состоят на диспансерном наблюдении в областной клинической специализированной психоневрологической больнице № 1.
Диагнозы — бредовое расстройство и шизофрения, но при этом оба имеют действующие водительские удостоверения.
«Наличие права управления у таких лиц ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан, а также нарушает права на безопасные условия движения по дорогам», — прокомментировали в региональном надзорном ведомстве.
В этой связи прокурор обратился в Центральный и Тракторозаводский райсуды с исками о прекращении права управления ТС.
Требования удовлетворены, за исполнением судебных решений установлен контроль.