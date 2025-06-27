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В Челябинске прокуратура нашла водительские права у пациентов психбольницы

В Челябинске прокуратура нашла водительские права у пациентов, состоящих на учете в психбольнице, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Установлено, что 62-летняя женщина и 31-летний мужчина состоят на диспансерном наблюдении в областной клинической специализированной психоневрологической больнице № 1.

Диагнозы — бредовое расстройство и шизофрения, но при этом оба имеют действующие водительские удостоверения.

«Наличие права управления у таких лиц ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан, а также нарушает права на безопасные условия движения по дорогам», — прокомментировали в региональном надзорном ведомстве.

В этой связи прокурор обратился в Центральный и Тракторозаводский райсуды с исками о прекращении права управления ТС.

Требования удовлетворены, за исполнением судебных решений установлен контроль.