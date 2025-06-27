Россияне перевели военным 24 млрд рублей за три года

Ранее в Москве прошло заседание Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества», где подвели итоги двухлетней работы по поддержке ветеранов спецоперации и их семей. 88% из них заявили, что доверяют фонду. Данная организация оказывает комплексную социальную помощь, включая выплаты, консультации и оформление документов, а также внедряет новые меры для поддержки действующих военнослужащих и семей пропавших без вести.