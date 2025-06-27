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Россияне перевели военным 24 млрд рублей за три года

За три года россияне направили более 24 млрд рублей на поддержку военнослужащих через проект «Все для победы». Об этом сообщили в Народном фронте. Благодаря собранным средствам более 500 воинских подразделений получили тысячи квадрокоптеров, прицелов, генераторов и другую технику.

За все время работы Народного фронта было организовано и принято 130 заявок.

За три года россияне направили более 24 млрд рублей на поддержку военнослужащих через проект «Все для победы». Об этом сообщили в Народном фронте. Благодаря собранным средствам более 500 воинских подразделений получили тысячи квадрокоптеров, прицелов, генераторов и другую технику.

«С начала проекта жители России перевели более 24 миллиардов рублей, благодаря которым более чем 500 военным подразделениям переданы тысячи квадрокоптеров, прицелов, генераторов и другой нужной техники», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС.

В президентском движении подчеркнули, что за весь период деятельности под лозунгом «Все для победы!» было организовано свыше 130 сборов. Благодаря этим инициативам к поддержке и распространению информации о сборах и доставке помощи военным присоединились телеведущие, журналисты, артисты, спортсмены и политики.

6 июля в Национальном центре «Россия» пройдет форум, посвященный трехлетию проекта. На нем выступят военкоры, волонтеры и представители компаний, участвующих в гуманитарной миссии.

Ранее в Москве прошло заседание Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества», где подвели итоги двухлетней работы по поддержке ветеранов спецоперации и их семей. 88% из них заявили, что доверяют фонду. Данная организация оказывает комплексную социальную помощь, включая выплаты, консультации и оформление документов, а также внедряет новые меры для поддержки действующих военнослужащих и семей пропавших без вести.