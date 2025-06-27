В Ростовской области отразили атаку БПЛА

В ночь на 26 июня в Ростовской области средствами противовоздушной обороны были уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь, подчеркнув, что атака обошлась без жертв и разрушений.
По словам Слюсаря, силы ПВО успешно отработали в пяти точках региона — в городe Шахты, а также в Миллеровском, Каменском, Красносулинском и Тарасовском районах. Все вражеские дроны были своевременно перехвачены.
Он добавил, что, согласно предварительным данным, среди местных жителей никто не пострадал, а инфраструктура и жилые объекты не получили повреждений. Сейчас проводится дополнительная проверка территории на наличие возможных последствий атаки.
Ранее российские средства противовоздушной обороны зафиксировали и нейтрализовали 16 украинских беспилотников в воздушном пространстве над несколькими регионами страны и акваторией Чёрного моря.