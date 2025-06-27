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В Ростовской области отразили атаку БПЛА

По предварительным данным, среди местных жителей никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на 26 июня в Ростовской области средствами противовоздушной обороны были уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь, подчеркнув, что атака обошлась без жертв и разрушений.

По словам Слюсаря, силы ПВО успешно отработали в пяти точках региона — в городe Шахты, а также в Миллеровском, Каменском, Красносулинском и Тарасовском районах. Все вражеские дроны были своевременно перехвачены.

Он добавил, что, согласно предварительным данным, среди местных жителей никто не пострадал, а инфраструктура и жилые объекты не получили повреждений. Сейчас проводится дополнительная проверка территории на наличие возможных последствий атаки.

Ранее российские средства противовоздушной обороны зафиксировали и нейтрализовали 16 украинских беспилотников в воздушном пространстве над несколькими регионами страны и акваторией Чёрного моря.

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