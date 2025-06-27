В Павлодаре раскрыто покушение на убийство за 3 млн тенге

Как установил суд, в начале 2024 года гражданин Б. обратился к своему знакомому М. с просьбой организовать слежку за его бывшей женой Г. Позже мотивы сменились: на фоне ревности и имущественного спора Б. через того же посредника нанял киллера для физического устранения женщины. Эту «работу» согласился выполнить гражданин Д., получив подробные инструкции и обещание щедрой оплаты.