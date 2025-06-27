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Трех человек на борту яхты ударило током в российском регионе

На Братском водохранилище, которое находится на реке Ангара в Иркутской области, пассажиры яхты получили травмы после контакта судна с линией электропередачи.

На Братском водохранилище, которое находится на реке Ангара в Иркутской области, пассажиры яхты получили травмы после контакта судна с линией электропередачи.

Парусник с десятью людьми на борту следовал по акватории Братского водохранилища. Мачта судна задела провода ЛЭП, сообщило Восточное следственное управление на транспорте СК РФ.

Поражение электрическим током получили три человека, включая одного несовершеннолетнего. Пострадавшие госпитализированы, уточнили в ведомстве.

Согласно данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, травмы получили четверо — трое пассажиров и капитан.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).

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