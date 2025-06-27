В Омске бывшие депутат и помощник депутата Заксобрания обвиняются в мошенничестве

В Омске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех бывших сотрудников регионального Законодательного Собрания. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.
Следствие установило, что в период с октября 2021 года по декабрь 2023 года бывший помощник депутата, действуя совместно с экс-депутатом Законодательного Собрания, фиктивно трудоустроили своего знакомого на должность помощника депутата. При этом мужчина фактически не выполнял никаких трудовых обязанностей. Заработная плата, выплаченная ему в этот период, была похищена обвиняемыми. Общий ущерб составил более 1,8 млн рублей.
Двое из фигурантов дела — бывший помощник депутата и экс-депутат — признали свою вину в полном объеме. Однако третья обвиняемая, также занимавшая ранее должность помощника депутата, свою причастность к преступлению отрицает.
По ходатайству следствия суд наложил арест на имущество обвиняемых на общую сумму свыше 7,6 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.