В Омске бывшие депутат и помощник депутата Заксобрания обвиняются в мошенничестве

Следствие установило, что в период с октября 2021 года по декабрь 2023 года бывший помощник депутата, действуя совместно с экс-депутатом Законодательного Собрания, фиктивно трудоустроили своего знакомого на должность помощника депутата. При этом мужчина фактически не выполнял никаких трудовых обязанностей. Заработная плата, выплаченная ему в этот период, была похищена обвиняемыми. Общий ущерб составил более 1,8 млн рублей.