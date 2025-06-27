В Волгоградской области ограничили движение по мосту из-за падения обломков БПЛА

Бочаров предупредил, что в настоящее время на мосту в Калачевском районе работают саперы (архивное фото).
В Волгоградской области ночью 27 июня отразили массированную атаку беспилотников ВСУ. Из-за падения обломков украинских БПЛА временно ограничили движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
«Для ликвидации обломков БПЛА временно ограничено движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе», — заявил Бочаров. Его слова приводит официальный telegram-канал администрации региона. Он добавил, что беспилотники были сбиты в Суровикинском и Калачевском районах, а также в городе Волжский. В результате атаки никто не пострадал.
Губернатор также отметил, что вследствие падения обломков были зафиксированы возгорания сухой травы. Все очаги оперативно потушили пожарные службы региона. На месте продолжают работать специалисты по разминированию и представители экстренных служб, чтобы обеспечить безопасность населения и восстановить движение на мосту как можно скорее.
Массированные атаки украинских беспилотников на территорию России происходят регулярно: за прошедшую ночь силы ПВО сбили более 50 дронов в разных регионах, включая Курскую, Белгородскую, Брянскую области, а также Крым и Мордовию. В результате атак никто не пострадал, все дроны были вовремя обнаружены и уничтожены.