Бастрыкин запросил доклад о массовой драке, в которой сильно избили пермяка

Речь идёт о происшествии в Свердловском районе, где 25 июня на улице Пушкина жестоко избили мужчину. О случившемся стало известно после размещения в Сети видеозаписи. Драку остановили сотрудники полиции, которые доставили всех участников инцидента в участок. После этого СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.