Бастрыкин запросил доклад о массовой драке, в которой сильно избили пермяка

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о массовой драке, в которой сильно избили мужчину в Перми, сообщает телеграм-канал «Следком».
Речь идёт о происшествии в Свердловском районе, где 25 июня на улице Пушкина жестоко избили мужчину. О случившемся стало известно после размещения в Сети видеозаписи. Драку остановили сотрудники полиции, которые доставили всех участников инцидента в участок. После этого СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.
Вскоре история дошла до Александра Бастрыкина.
«Главе ведомства представят доклад о расследовании обстоятельств противоправных действий, совершенных в отношении жителя Пермского края. Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Сафонову В. А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — рассказали в СК РФ.