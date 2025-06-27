Мост через реку Дон в Волгоградской области перекрыли из-за атаки БПЛА

Согласно сообщению, на мосту через Дон работают саперы. Кроме того, зафиксированы возгорания сухой травы, на местах работают пожарные службы. По информации властей, пострадавших нет.
В аэропорту Волгограда по-прежнему сохраняются ограничения: воздушная гавань не выпускает и не принимает авиарейсы.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше