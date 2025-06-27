Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мост через реку Дон в Волгоградской области перекрыли из-за атаки БПЛА

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Суровикинском, Калачевском районах, а также в городе Волжском Волгоградской области. Из-за ликвидации обломков, движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе ограничено. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации региона.

Источник: РИА "Новости"

Согласно сообщению, на мосту через Дон работают саперы. Кроме того, зафиксированы возгорания сухой травы, на местах работают пожарные службы. По информации властей, пострадавших нет.

В аэропорту Волгограда по-прежнему сохраняются ограничения: воздушная гавань не выпускает и не принимает авиарейсы.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше