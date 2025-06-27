Стало известно о состоянии пострадавших на Братском водохранилище

Стало известно состояние пострадавших, которые находились на судне на Братском водохранилище. Как ранее рассказала КП-Иркутск, во время водной прогулки маломерное судно мачтой зацепило линии электропередач. Из-за удара электрическим током травмы получили трое пассажиров, среди них один несовершеннолетний, а также судоводитель.
— Больше всего пострадали судоводитель и женщина, они находятся в тяжелом состоянии. Также под наблюдением врачей находится ребенок пассажирки, — уточнили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Еще один пассажир получил не серьезные травмы. Известно, что он будет проходить лечение амбулаторно. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.