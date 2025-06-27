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В Самаре построят дорогу в Волгаре, соединив улицы Осетинскую и Обувную

25 июня Центр организации дорожного движения представил главе города Ивану Носкову и депутатам Гордумы план по улучшению транспортной доступности в Куйбышевском районе.

25 июня Центр организации дорожного движения представил главе города Ивану Носкову и депутатам Гордумы план по улучшению транспортной доступности в Куйбышевском районе.

Основная проблема — заторы при выезде из микрорайона «Волгарь».

Специалисты предложили построить новую улицу, соединяющую улицы Осетинскую и Обувную, чтобы разделить потоки машин из Волгаря и Сухой Самарки. Также планируется расширить дороги по улицам Народной и Белорусской.

Решение принято после встречи с жителями и анализа загруженности ключевых участков, включая мост через реку Татьянку. По словам замначальника ЦОДД Станислава Ковалика, мониторинг проводился четыре месяца.

— Мы уже начали корректировать схемы движения и настройку светофоров. Также подготовлены предложения по строительству разгонной полосы на пересечении Народной и Академика Тихомирова, — отметил он.

Новая дорога значительно разгрузит движение в районе, где проживает около 40 тысяч человек.

Чиновники акцентировали важность информирования горожан о предстоящих изменениях и скорейшего запуска первых мер. В дальнейшем аналогичный анализ проведут по всему городу.

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