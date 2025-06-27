Внучка нацистского «Мясника» возглавит MI6: что скрывает британская разведка

К 1942 году он стал членом тайной полевой полиции вермахта. До освобождения Черниговской области Красной армией в 1943 году Добровольский получил разрешение на выезд для своего сына, родившегося в 1941 году в Сновске, и супруги. О последующих событиях в жизни самого Добровольского ничего не известно.