Внучка нацистского «Мясника» возглавит MI6: что скрывает британская разведка

В Великобритании главой MI-6 станет женщина, чей дед был нацистом.
Дед будущей главы британской разведки MI6 Блейз Метревели Константин Добровольский по прозвищу «Мясник» был нацистским коллаборационистом в годы Второй мировой войны. Об этом сообщила британская газета The Daily Mail, ссылаясь на архивные документы немецкого города Фрайбург.
«Женщина, которая с сентября будет отвечать за государственные тайны, является внучкой печально известного нацистского коллаборациониста, который шпионил и убивал ради Германии Адольфа Гитлера», — говорится в материале газеты. Авторы сообщают, что «Мясник» был уроженцем Черниговской губернии, а после революции сменил фамилию и документы. Подробности родственной связи будущей главы британской разведки с нацистским коллаборационистом — в материале URA.RU.
Будущую главу MI6 связали с нацистами.
Что известно о Константине Добровольском.
Газета The Daily Mail опубликовала материал, где сообщила, что дед будущей главы британской разведки MI6 Блейз Метревели Константин Добровольский по прозвищу «Мясник» был нацистским коллаборационистом из оккупированного немцами Чернигова. Газета ссылается на документы из архивов немецкого города Фрайбург.
Добровольский родился в 1906 году в Черниговской губернии Российской империи. Его семья после Октябрьской революции семья лишилась поместья площадью 526 гектаров. Впоследствии Добровольский оказался в Москве с поддельными документами, где в 1926 году был арестован и отправлен в сибирский лагерь по обвинению в антисоветской деятельности, антисемитизме и сокрытии происхождения.
В публикации также указывается, что после освобождения из лагеря Добровольский учился во Владивостоке, а затем переехал в Днепропетровск. С началом Великой Отечественной войны он оказался в рядах Красной армии, однако вскоре оказался в числе дезертиров.
Добровольский перешел на сторону немцев в августе 1941 годаФото: скрин.
Как Добровольский служил у врага.
Согласно публикации, немецкое начальство называло Добровольского «Агент № 30». Каждый месяц он получал жалованье — 81 рейхсмарку.
Добровольский приступил к службе на стороне противника в составе танкового подразделения СС. Как отмечается, он принимал непосредственное участие в боевых действиях под Киевом и жестоко расправлялся с евреями.
«Есть даже рассказы о том, что он грабил тела жертв Холокоста и смеялся над сексуальным насилием над женщинами-заключенными», — пишет британская газета. Позднее Добровольский оказался в своем родном городе Сосница, где активно занимался формированием местной полиции, борьбой с партизанским движением и организацией массовых расправ над евреями. Сообщается, что он лично участвовал в «зачистке» ряда районов от «нежелательных элементов».
К 1942 году Добровольский стал членом тайной полевой полиции вермахтаФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
В немецких архивах, на которые ссылается издание, сохранились свидетельские показания о деятельности Добровольского в те времена. Один из очевидцев, побывавший в доме мужчины в тот период, описывал найденные там ковры, скатерти и меховые изделия, которые были присвоены во время расстрелов еврейского населения в Понорнице (Черниговская область).
«Он активно сотрудничал с оккупантами, участвовал в карательных операциях против партизан и еврейского населения», — пишет газета. В немецких архивах имеются документы, подтверждающие его участие в расстрелах и создании местных полицейских структур.
К 1942 году он стал членом тайной полевой полиции вермахта. До освобождения Черниговской области Красной армией в 1943 году Добровольский получил разрешение на выезд для своего сына, родившегося в 1941 году в Сновске, и супруги. О последующих событиях в жизни самого Добровольского ничего не известно.
Жизнь в Великобритании.
После войны жена Добровольского и сын переехали в Великобританию, там женщина вышла замуж за Давида Метревели и взяла его фамилиюФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
После войны его жена и сын переехали в Великобританию, где Варвара вышла замуж за выходца из Грузии Давида Метревели. Эту же фамилию взял отец будущей главы MI6. По данным газеты, Константин Метревели (ранее Добровольский) был британским военным ветераном, заслуженным радиологом.
Метревели проживал в викторианском особняке, расположенном по адресу Prebend Gardens, 99. Площадь дома составляла 200 квадратных метров, а его рыночная стоимость превышала два миллиона фунтов стерлингов. Образование он получил в престижной частной школе Latymer, а затем продолжил обучение в известных университетах Оксфорде и Кембриджа.
В настоящее время он находится на пенсии, занимает должность попечителя фонда Латимерской школы. Кроме того, мужчина является самым возрастным участником благотворительных забегов.
Знала ли Блейз своего деда.
Блейз Метревели, будущая глава MI6, не знала о своем дедушке и его прошлом. В британском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что именно сложная наследственность будущей главы MI6 «определила ее стремление предотвращать конфликты и защищать британскую общественность от современных угроз со стороны враждебных государств».
Кто такая Блейз Метревели.
В сентябре сменится глава MI6. Первой женщиной на данном посту станет 47-летняя Блейз МетревелиФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Пост главы MI6.
В сентябре 47-летняя Блейз Метревели станет первой женщиной на посту главы MI6. Она уже работала в оперативной сфере и получила образование в Кембриджском университете.
В настоящее время Метревели занимает должность главы технологического департамента спецслужбы. Свою карьеру во внешней разведке она начала в 1999 году. Значительную часть профессионального пути британка провела на оперативных должностях в странах Ближнего Востока и Европы.
Метревели займет пост главы MI6, став восемнадцатым руководителем этой спецслужбы с момента ее основания в 1909 году. На этой должности она заменит Ричарда Муру, возглавлявшего MI6 с октября 2020 года.
Интересные факты о Метревели.
Известно, что Метревели награждена орденом Святого Михаила и Павла — одной из главных британских наград. Также она настроена воинственно к России.
Как пишет Life, Метревели ежегодно сплавляется по реке Темзе с членами Кембриджского гребного клуба. Ранее принимала участие соревнованиях в качестве студентки университета, теперь как его выпускница.
Блейз — не единственный ребенок в семье. У Метревели две сестры: одна специализируется на интеграции CRM-систем в бизнес-процессы, другая занимается аналитическим консалтингом. Кроме того, у него есть брат-близнец, который занимает руководящую должность в IT-компании Amazon.
Имущество будущего главы МИ-6.
Блейз Метревели владеет долей в компании «Виспвей Пропертиз», которая осуществляет управление элитными таунхаусами, расположенными по адресу: Winchester Street, 49. Не известно, проживает ли она там. Рыночная стоимость актива доходит до 1,5 миллиона фунтов стерлингов.