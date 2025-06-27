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Землетрясение произошло у берегов Королевства Тонга

Подземные толчки магнитудой 5,3 зафиксированы у западных берегов Королевства Тонга.

Источник: Комсомольская правда

Землетрясение магнитудой 5,3 по шкале Рихтера было зафиксировано в западной акватории Тонгатапу — основного островного образования Королевства Тонга. Данные о подземных толчках предоставлены Геологической службой Австралии.

Сообщается, что эпицентр сейсмической активности находился в 340 км от Нукуалофы — столицы островного королевства с населением свыше 24 тыс. жителей. Гипоцентр землетрясения был зафиксирован на значительной глубине — порядка 600 км.

При этом сообщений о человеческих жертвах, разрушениях или угрозе цунами после подземных толчков не поступало.

Ранее KP.RU писал, что в столице Перу — Лиме — произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1. По уточнениям, эпицентр был зафиксирован в 30 км к юго-западу от провинции Кальяо.

Кроме этого, 22 июня жители Южно-Курильского района также ощутили подземные толчки — в 9:00 в Тихом океане зафиксировано землетрясение с эпицентром в 103 км юго-западнее Крабозаводского.