Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области отразили массированную атаку украинских БПЛА

В Волгоградской области российские силы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Суровикинский и Калачевский районы, а также город Волжский. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Источник: Life.ru

По словам Бочарова, инцидент произошёл в ночь на 27 июня, пострадавших в результате атаки, к счастью, нет.

«Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена массированная атака БПЛА в Суровикинском, Калачевском районах и городе Волжский», — отметил губернатор.

Для ликвидации обломков вражеских дронов временно ограничено движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе. На месте происшествия работают сапёры, а также пожарные, которые занимаются тушением сухой травы, которая загорелась из-за падения обломков беспилотников. Ситуация находится под контролем властей.

Напомним, ранее об отражении атаки БПЛА заявил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Он также сообщил, что пострадавших в результате воздушного налёта дронов ВСУ в регионе нет.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше