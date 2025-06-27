В Волгоградской области отразили массированную атаку украинских БПЛА

По словам Бочарова, инцидент произошёл в ночь на 27 июня, пострадавших в результате атаки, к счастью, нет.
«Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена массированная атака БПЛА в Суровикинском, Калачевском районах и городе Волжский», — отметил губернатор.
Для ликвидации обломков вражеских дронов временно ограничено движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе. На месте происшествия работают сапёры, а также пожарные, которые занимаются тушением сухой травы, которая загорелась из-за падения обломков беспилотников. Ситуация находится под контролем властей.
Напомним, ранее об отражении атаки БПЛА заявил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Он также сообщил, что пострадавших в результате воздушного налёта дронов ВСУ в регионе нет.