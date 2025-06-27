Платье принцессы Дианы продали за 520 тысяч долларов

«Эти наряды и вещи раскрывают человеческие истории, стоящие за короной. Стиль принцессы Дианы сохраняет актуальность не только потому, что это красиво, но и потому, что в нем много эмпатии, это отражение женщины, которая стала и остается “народной принцессой”, — убеждены в аукционном доме. Цитату приводит ТАСС.